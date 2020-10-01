Karaçalı Mahallesi'ne şelale havuzu yapılıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Karaçalı Mahallesi'nde bulunan tarihi Orhangazi Cuma Camii'nin bahçesinde yapılan şelale havuzunu inceledi.

Kaynaşlı Belediyesi, ilçenin geleceğine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Çalışma sezonunu sadece yaz aylarında yapmayarak farkındalığını gösteren Kaynaşlı Belediyesi, Karaçalı Mahallesi'nde 720 yıllık tarihi Orhangazi Cuma Camii'nde ilk olarak restorasyon çalışması yaptı. Cami'nin çevresinde ve içinde bulunan lojmanlarda yenileme yapan ekipler daha sonra bahçesinde de peyzaj düzenlemesi yaptı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ise yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek cami bahçesinde yapımına devam edilen Şelale havuzunda da incelemelerde bulundu.

Bahçe içerisinde yapılan havuzun çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması bekleniyor. - DÜZCE