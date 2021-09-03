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Karacan, "'CHP'liyim diye kredi alamıyorum' demesi tamamen algı oluşturmadır" - Son Dakika

Karacan, "'CHP'liyim diye kredi alamıyorum' demesi tamamen algı oluşturmadır"

03.09.2021 18:32
Karacan,

Zonguldak Alaplı AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan, CHP'li Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısında algı operasyonu yaptığını iddia etti.

Zonguldak Alaplı AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan, CHP'li Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısında algı operasyonu yaptığını iddia etti.

Aynı zamanda Alaplı Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü olan İlçe Başkanı Yaşar Karacan, Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısında yaşanan tartışmaları yazılı bir açıklama yaparak değerlendirdi. Belediye Başkanı Nuri Tekin'in Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, söz verip de yapamadığı hizmetler üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını iddia eden Karacan, "CHP'li İstanbul Belediyesi'nden alamadığı desteği AK Partili Düzce Belediyesi'nden alan Nuri Tekin, CHP'li belediye olduğu için asfalt kredisi alamadığını söyleyerek, kamuoyu nezdinde mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyor. Birçok CHP'lİ belediyenin, verdiği sözleri yerine getirememe mazeretine Tekin'in de sığınmaya başlamasını üzülerek gözlemliyoruz. Eğer, partimizin böyle bir düşüncesi olsaydı, bakanlık görevinde bulunmuş Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü, Alaplı Belediyesi'ne destek verir miydi?" ifadelerini kullandı.

"Parasızlıktan yakınma lüksü yok"

Karşıyaka Mahallesi'nde, kamuoyunda bir yıldır İstanbul Büyükşehir belediyesinin yapacağı park olarak lanse edilen ve " Batı Karadeniz'in en yeşil parkı" diye dillendirilen parkın asıl sponsorunun AK Partili Düzce Belediyesi olduğunun anlaşıldığını kaydeden Karacan, "Bu konu neden bu meclis toplantısına kadar kamuoyundan gizlenmiştir? Karşıyaka'daki parkla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir çivisi dahi gelmemesine rağmen parkın büyük bir bölümünün ana sponsoru AK Parti'li Düzce Belediyesi'dir. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bir teşekkürü bile bu zamana kadar çok görmüştür. AK Parti'li Belediye Meclis üyeleri olarak bizler bu toplantıda dile getirmeseydik halen daha bu konu gizlenmeye devam edilecekti. Sayın Tekin, 'Ben, CHP belediyesiyim yardım alamıyorum' siyaseti ve söylemiyle, yerine getiremediği hizmetler üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaktadır. CHP'li Alaplı Belediyesi, devletten, bir çok AK Parti'li belediyeden daha fazla yardım almıştır. Alaplı Belediye Başkanı Sayın Nuri Tekin, bir önceki Belediye Başkanı Nevzat Çimenoğlu'na göre 5 yıllık dönemde yaklaşık 30 milyon TL fazla parayla belediyeyi yönetmiştir. Alaplı Belediyesi tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek bütçesiyle belediye yönetme fırsatını yakalamıştır. Dolayısıyla, Nuri Tekinin parasızlıktan yakınma gibi bir lüksü yoktur" İfadelerini kullandı.

"Yaz ayı için söz verilen 9 bin ton asfalt ne oldu?"

Alaplı Belediye Başkanı Tekin'in mayıs ayında söz verdiği 9 bin ton asfaltı neden halen dökemediğini soran Karacan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu asfaltı kış ayında mı dökmeyi mi planlıyor? Koca bir yaz ayı geçti, 1 metre dahi asfalt dökülmedi. Alaplı'nın bütün yolları kötü, bir çok mahallemizdeki vatandaşlarımızdan şikayetler geliyor buna rağmen, sözü verilen asfalt dökülemiyor. Alaplı'da yaşayan vatandaşlarımızın kısıtlı imkanlarıyla nefes alabildiği Çay bahçesi kış ayında yıkıldı, koca bir yaz geçmesine rağmen halen daha açılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulamadı. Bir çay bahçesinin İnşaatı bu kadar uzun sürer mi? Bu insanları bu hizmetlerden mahrum etmeye hakkınız var mı? Bununla beraber çekirdek tepe bölgesine sadece tabela dikildi, burası da yapılamadı. Burası da hizmete sunulamadı çay bahçesi ve çekirdek tepe hızlı bir şekilde bitirilmeli ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmalıdır. Alaplı Sanayi Sitesinin beş bloğundan sadece bir bloğunun yolu 2019 yılı seçim arifesinde hızlı bir şekilde yapıldı, ikinci bloğunun yolu, iki yıl sonra geçtiğimiz nisan ayında ancak yapılabildi. Neden diğer üç bloğun yolu yapılmıyor, burada çalışan esnaflarımız Alaplı'nın esnafı değil midir? Bir an önce geriye kalan üç bloğun da yolu yapılmalı ve sanayi esnafı yol bakımından rahatlatılmalıdır" - ZONGULDAK

Karacan, 'CHP'liyim diye kredi alamıyorum' demesi tamamen algı oluşturmadır

Cumhuriyet Halk Partisi, Nuri Tekin, AK Parti, Alaplı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karacan, ''CHP'liyim diye kredi alamıyorum' demesi tamamen algı oluşturmadır' - Son Dakika


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