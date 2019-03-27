Karacan'dan Yerel Yönetim Değerlendirmesi

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yönetim Danışmanı Murat Karacan, yerel seçimlerin yapılmasına çok az bir zaman kala, İstanbul-Balıkesir arasındaki ilişkiye dair açıklamalarda bulundu.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yönetim Danışmanı Murat Karacan, yerel seçimlerin yapılmasına çok az bir zaman kala, İstanbul-Balıkesir arasındaki ilişkiye dair açıklamalarda bulundu.



Bugüne kadar, Balıkesir'in İstanbul olmadan yapamayacağı algısının yaygın olarak kabul gördüğünü fakat bu seçimlerden sonra İstanbul'un Balıkesir olmadan yapamayacağının daha net görüleceğini söyleyen Karacan, "Balıkesir artık verdiklerinin karşılığını almalıdır. Son beş yıldır yerelden bir ses olarak, her ortamda önemini anlatmaya çalıştığımız ve ekonomik büyüme değil sürdürülebilir kalkınma dediğimiz, düşük karbonlu kalkınmada, sanayileşmede örnek olabiliriz çağrısını her daim yinelediğimiz Balıkesir olmadan İstanbul'un artık var olması çok ama çok zordur" diye konuştu.



Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yönetim Danışmanı Murat Karacak yaptığı açıklamada, "Yaklaşan yerel seçimlerin Balıkesir adına doğuracağı en önemli sonucun İstanbul ile olan ilişkisinin yeniden düzenlenecek olmasıdır. Bugüne kadar bölgenin yıldızı olan İstanbul'un bu durumunu Balıkesir ile paylaşmak zorunda kalacağı kaçınılmazdır. Burada önemli olan, Balıkesir'in bu fırsatı nasıl kullanacağına dair izleyeceği yol haritasının belirlenmiş olmasıdır. Nasılsa önümüzde bir İstanbul örneği var diyerek kolaycılığa mı kaçacaktır yoksa kendi yolunu kendi mi çizecektir. Önemli olan budur. İstanbul'un izlediği yolu kendisine rehber edinecek olan bir Balıkesir'in geleceği sıkıntılara gebe olacaktır. Kalkınma anlayışının bölgemizin dinamiklerine odaklanarak yapılması, İstanbul gibi mega bir şehirin düştüğü hatalara düşmeden yol almasını ve kalkınma anlayışını sürdürülebilir hale getirmesine olanak tanıyacaktır. Çünkü, Balıkesir İstanbul'un üç katı büyüklüğündedir ve Marmara Bölgesinin yüzde 15'ini oluşturmaktadır.



Amaç güçlü ve yenilikçi bir şehir olmak olmalıdır.



Karacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya nüfusunun çoğunluğu kentlerde yoğunlaşırken, kentler ekonomik gücün, toplumsal ve kültürel yaşamdaki yeniliklerin toplandığı merkezler olmaya başlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında, ülkeler arası diplomasi trafiğinin yerini artık şehirler arası diplomasi trafiğine bıraktığını görmekteyiz. Şehirlerin ağırlığının ülke gücünü de aştığı, hatta ülkenin önüne geçtiği örneklerin çoğaldığı günlere hepimiz tanık olmaktayız. Özellikle İstanbul'un yaptığı hataları yapmayan bir Balıkesir'in orta vadede böyle bir duruma gelebilmesi mümkündür.



Yapılması gerekenlerin başında, büyüme, rekabet gücü, inovasyon, insan sermayesi, sürdürülebilirlik gibi alanlarda kentlerin başarısını ölçmek, değerlendirmek için geliştirilmiş endeks ve göstergelere önem vermek gelmektedir. Kentlerin, insan, sermaye, firmalar açısından çekiciliğinin değerlendirilmesi, ekonomi, ar-ge, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve ulaşım başlıklarının endekslenmesi, küresel manada da nerede yer alacağınıza cevap vermektedir" - BALIKESİR

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