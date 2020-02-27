Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi - Son Dakika Spor

Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen şampiyonada, Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı, il birincisi oldu.

Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen şampiyonada, Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı, il birincisi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası küçükler Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara katılan 22 sporcu, judo il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Judo İl Temsilcisi Mustafa Zıpır ve Okul sporları tertip komitesi tarafından verildi.


Birinci olan Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı 1-2 Nisan tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleşecek olan judo grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecek. - OSMANİYE

Osmaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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