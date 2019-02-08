'Karacaoğlan Ve Sadettin Kaynak Buluşması' Dinleyenleri Mest Etti

Karacaoğlan ve Sadettin Kaynak Buluşması, Konseri Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda Eskişehirli müzik severin katıldığı konser, dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Aşık edebiyatının önemli isimlerinden Karacaoğlan ve Klasik Türk Müziği'nin önemli bestecilerinden Sadettin Kaynak'ı bir araya getiren Türk Müziği Topluluğu Karacaoğlan ve Sadettin Kaynak Buluşması Konseri'nin şefliğini Ergün Elibaş yaptı.Karacaoğlan şiirlerinden bestelenmiş Sadettin Kaynak şarkılarını seslendiren Türk Müzik Topluluğu, dinleyenlerini adeta mest etti. Konserde;"Ela Gözlüm Yıktın Benim Evimi, "Ben Güzele Güzel Demem", "Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber", "İncecikten Bir kar Yağar", "Biz Kız ile Gelinin Ahdı Var", "Ela Gözlü Benli Dilber Koma Beni El Yerine", "Ilgıt ılgıt Esen Seher Yelinden", "Deli Gönül Gezer Gezer Gelirsin", "Bir Çiçek Açıldı Bilalözü'nde", "Sana Derim Allı Gelin Has Gelin", "Benim Yarim Gelişinden Bellidir" adlı eserleri seslendiren Türk Müzik Topluluğu, konser sonrasında dakikalarca alkışlandı.