Karacaören Köyünde Yangın

Çorum Merkez
'e bağlı Karacaören
köyünde sabaha karşı çıkan yangında 8 bin balya saman ile çok sayıda tarım ekipmanı yandı.
Karacaören köyünde ikamet eden T.K. (63) ait evin eklentisindeki depo ve samanlık bölümünde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangında, samanlık içinde bulunan yaklaşık 8 bin adet saman balyası ile birlikte tamamen yandı. Evin depo bölümünde bulunan pulluk, helezon, römork, gübre makinesi, holder, kaz ayagı, ot toplama tırmığı, 500-600 adet boru, 40-50 adet fiske, 1 adet cizer makinesi, 1 adet silindir ile yaklaşık 7-8 ton dilinmiş tahta ve depo yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye
ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, Cumhuriyet savcısının talimatı ile jandarma olay yeri inceleme timleri tarafından yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ÇORUM