KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR - Son Dakika
Üye Girişi

KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

13.08.2021 14:26
KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Aydin Büyüksehir Belediyesi, ASKI araciligiyla kentin altyapisina yaptigi hizmetleri tüm kente yayarak vatandaslara esit hizmet götürmeye devam ediyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, ASKI araciligiyla kentin altyapisina yaptigi hizmetleri tüm kente yayarak vatandaslara esit hizmet götürmeye devam ediyor.

Koçarli'nin Karacaören Mahallesi'nde vatandaslarin özellikle yaz aylarinda artan kullanim suyu ihtiyaçlarini karsilamak için mevcut içme suyu kaynaklarina ilave kaynaklar eklenerek içme suyu aritma tesisinden sonra içme suyu deposuna aktarildi. Böylelikle gelen sularin miktari ve kullanim kalitesi arttirilarak mahallenin su ihtiyaci karsilandi.

Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü'ne (ASKI) bagli Aritma Tesisleri Daire Baskanligi da içme suyu numunelerini de düzenli olarak alarak kontrol ediyor.

"Özlem Baskan basta olmak üzere ASKI ve emegi geçen herkese tesekkür ederim. "

Bu artima sistemi ve mahallenin içme suyu altyapisi ile bilgi veren Karacaören Mahalle Muhtari Muhittin Can, "Kaynak suyumuz yetersiz oldugu için yaz döneminde sikinti çekiyorduk. ASKI tarafindan sulama suyuna aritma sistemi koyuldu. Artik depomuzda 24 saat kullanma suyumuz var. ASKI yetkililerine kolaylikla ulasiyoruz ve hemen geliyorlar, sorun olursa aninda çözülüyor. Özlem Baskan basta olmak üzere ASKI ve emegi geçen herkese tesekkür ederim. " dedi.

"Bizim herhangi bir sikayetimiz yok. "

Mahalle sakinlerinden Muhammer Simsek, "Bu sistem yapildiktan sonra evlerde 24 saat su akmaya basladi. ASKI'ye alo dedigimizde aninda gelip müdahalede bulunuyorlar. Bizim herhangi bir sikayetimiz yok. Özlem Baskana tesekkür ediyorum ve basarilar diliyorum. Her zaman arkasindayiz. " derken, mahallenin bir baska sakini olan Erol Yigen ise "Aritma sistemi var, suyumuz 24 saat aksaklik olmadan akiyor. Gelen sudan sikayetim yok. Ariza olursa da ASKI gelip aninda tamiratini yapiyor. Aydin Büyüksehir Belediye Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na tesekkür ediyorum. " dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Habermetre

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
15:15 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü Arap ülkelerini çok üzdü! Ürdün, Kuveyt, BAE ve Lübnan'da yas ilan edildi
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:46:43. #1.12#
SON DAKİKA: KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement