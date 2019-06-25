Son Dakika Haberleri: Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti

1 saat önce

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti, System.String[]
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Karacasu'nun sorunlarının ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerinin konuşulduğu görüşmede Başkan İnal, Başkan Çerçioğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Karacasu'nun sorunlarının çözülmesi yolunda uyum içerisinde çalışacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Zeki İnal'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
özlem çerçioğlu, aydın, zeki inal, karacasu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi Son Dakika! Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]