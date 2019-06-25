Karacasu Belediye Başkanı İnal, Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti
1 saat önce
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Karacasu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Zeki İnal
, Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nu makamında ziyaret etti.
Karacasu'nun sorunlarının ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerinin konuşulduğu görüşmede Başkan İnal, Başkan Çerçioğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.
Karacasu'nun sorunlarının çözülmesi yolunda uyum içerisinde çalışacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Zeki İnal'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN
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