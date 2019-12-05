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Karacasu Belediyesi öğrencileri sinemayla buluştu

6 saat önce

Karacasu Belediyesi 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi kapsamında araç desteği vererek çocukların sinemayla buluşmasını sağladı.

Karacasu Belediyesi öğrencileri sinemayla buluştu, System.String[]

Karacasu Belediyesi 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi kapsamında araç desteği vererek çocukların sinemayla buluşmasını sağladı.


Koçarlı Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçedeki 7'den 70'e herkese hizmet etmeyi sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' Projesine Başkan İnal'da destek verdi. Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencileri için araç tahsis eden İnal sabah saatlerine okula gelerek çocukları yolcu etti. Başkan İnal, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında 12 okulumuzdan 243 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Sabah ilk iş olarak Karacasu'yu Sevenler İlk ve ortaokulu öğrencilerimizi Masal Şatosu adlı filme yolcu ettik" dedi. - AYDIN

Zeki İnal, Karacasu, Koçarlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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