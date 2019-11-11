Son Dakika Haberleri: Karacasu'da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Karacasu'da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu

Karacasu'da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 11.11.2019 tarihinde saat 11: 11'de 'Bugün Fidan Yarın Nefes' fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Karacasu'da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 11.11.2019 tarihinde saat 11: 11'de 'Bugün Fidan Yarın Nefes' fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan ettiği 11 Kasım günü; Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye geneli 81 ilde 2 bin 23 noktada eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik kapsamında Karacasu Kaymakamlığı ve İlçe Orman İşletme Şefliği himayesinde saat 11: 11'de eş zamanlı olarak ilçe merkezi ve Güzelköy, Güzelbeyli, Yeşilyurt ve Bahçeköy mahalleri olmak üzere 5 ayrı noktada 26 bin 680 adet fidan dikildi.


Güzelköy Mahallesi'nde yapılan fidan dikimi etkinliğine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli daire amirleri ve personelleri, mahalle muhtarları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Yöre halkına ek gelir getirmesi amacıyla Güzelköy Mahallesi'ndeki 50 dönümlük alanda fidanlar toprakla buluştu. - AYDIN

Recep Tayyip Erdoğan, Karacasu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Nejat İşler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni" iddialarına yanıt verdi: Şehir efsanesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:34:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacasu'da 26 bin 680 fidan toprakla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]