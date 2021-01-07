Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor - Son Dakika

Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor

07.01.2021 12:01
Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karacasu Merkez Orman İşletme Şefliği tarafından 280 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karacasu Merkez Orman İşletme Şefliği tarafından 280 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Aydın'ın Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan ve Yenipazar ilçelerinde endüstriyel üretim amaçlı çıplak köklü kızılçam dikimlerine başlandı. 2021 yılının ilk gününde Karacasu'da başlatılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 280 bin fidan toprakla buluşacak. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılı içinde kesimi yapılan Merkez Karacasu Orman İşletme Şefliği Bölgesinde Yazır Mahallesi Hançam ve Peştamal Mevkiindeki 170 hektar arazide Karacasu Orman İşletme Şefliği tarafından gerekli arazi hazırlaması yapılarak 280 bin adet bir yaşında çıplak köklü kızılçam dikim çalışmalarına başlanıldı. Karacasu'daki dikim işleminin 2021 Şubat sonunda sona ereceği öğrenilirken endüstriyel kullanım amaçlı çıplak köklü kızılçam dikim çalışmalarının Kuyucak, Bozdoğan ve Yenipazar ilçeleri ile birlikte toplamda 402hektar arazide 550 bin adet fidan dikiminin yapılacağı belirtildi. - AYDIN

Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor
Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor
Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor
Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor
Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor
Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor
Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor

Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da 280 bin fidan toprakla buluşuyor - Son Dakika


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