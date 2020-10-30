Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı - Son Dakika

Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı

30.10.2020 13:18
Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) artış göstermeyi sürdürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) artış göstermeyi sürdürüyor. Son açıklanan rakamlara göre 3 kişinin daha pozitif olduğu açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan 3 kişinin Korona virüs testi pozitif çıktı. Son rakamlara göre, Karacasu'da vaka sayısı 54'e yükselirken, bu vakalardan 29'u iyileşti, 1'i ise vefat etti. Aktif vaka sayısının 24 olduğu ilçede, 4 kişinin tedavisi hastanede 20'sinin de evlerinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"71 temaslımız mevcut olup, bugünkü 3 vakamızın temaslılarının tespiti için filyasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Bugünkü vakalarımızın 2'sinin durumu kritik olup, ilçemizde çok sayıda yakın temaslısı ve temasları olduğu değerlendirilmektedir. Her 2 vakamız da daha önceki vakalarımızla temaslı olduğu halde filyasyon sırasında bilgi saklanması ve eksik bilgi verilmesi sonucunda ortaya çıkmış olup, vakaların virüsle temasından bugüne pazar yeri, toplu ulaşım aracı, alış veriş, doğum günü gibi birçok teması olduğundan bakalar ilçemizde kritik bir durum olşuşturmuştur. Filyasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, gelişmeler konusunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Lütfen, kurallara uyalım, kendimizi virüsten korumak için dışarıda doğru bir şekilde maske takıp, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edelim." - AYDIN

Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı
Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı
Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı

Koronavirüs, Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da 3 kişi pozitif çıktı - Son Dakika

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