Karacasu'da deve güreşi heyecanı yaşandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen deve güreşi festivali geniş bir katılımla büyük bir heyecan ve coşku içinde şenlik havasında geçti.



Bahardan kalma bir gün yaşayan Karacasulular, ünlü şampiyon develerin güreşlerini izlerken bir taraftan da şenlik havasında güzel bir gün geçirip pazar gününün tadını çıkardı.



Belediye Başkanı Zeki İnal'ın başkanlığındaki komitenin düzenlediği güreşlerde 120 deve güreştirildi. Karacasu esnafları ve firmaların katkılarıyla Cuma Mahallesi Deve Güreşi Sahası'nda gerçekleştirilen güreşler saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualar eşliğinde başladı. Sahipleri tarafından alana götürülen develer, eşleşmelerin ardından kıyasıya güreşti.



Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Muğla Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Germencik eski Belediye Başkanı Ümmet Akın, Kale Güreş Ağası Sezer Tomay, Karacasu'nun marka olmuş isimlerinin de katılarak maddi ve manevi destek verdiği deve güreşleri coşku ve heyecan içinde geçti.



Belediye Başkanı Zeki İnal, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ve meclis üyeleriyle birlikte halkı selamlayarak poşu dağıttı. Başkan İnal, davul zurna eşliğinde vatandaşlarla birlikte zeybek oynadı.



Belediye Başkanı Zeki İnal, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri deve güreşinin aslında Uygur, Göktürk Türklerinden bu yana süregelen bir Yörük kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, bu kültürün yaşatılmasında maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti. İnal, önümüzdeki yıllarda daha büyük bir organizasyonla deve güreşini düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. - AYDIN