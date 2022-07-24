Edinilen bilgiye göre, Karacasu Musalla mevkiinde bulunan müstakil bir evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra bir orman arazözü de destek verdi. Alevler kontrol altına alınırken, yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karacasu'da ev yangını - Son Dakika

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