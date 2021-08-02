Karacasu'da feci kaza 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karacasu-Tavas Karayolu üzerinde Karacasu istikametinde seyir halinde olan Ahmet Mutlu (42) idaresindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.D. idaresinde 09 AAH 763 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet Mutlu ile araçta yolcu olarak bulunan Çetin Aksöz (24) hayatını kaybetti. Ticari aracın sürücüsü H.D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlatırken kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN