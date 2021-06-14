Karacasu'da Güneş Enerji Santrali üretime başladı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın girişimleri ile İller Bankası kredisi ile çalışmalarına başlanan Güneş Enerjisi Santrali'nde sona gelindi. Elektrik üretimine başlayan tesiste saatte 320kW elektrik üretilirken TEDAŞ ile protokolün imzalanması bekleniyor.

Belediye Başkanı Zeki İnal'ın girişimleri ile hayata geçirilen GES projesi, Cuma Mahallesi'nde bulunan belediye arsasında 3 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. Saatlik 320kW elektrik üretimine başlayan tesisin TEDAŞ ile imzalayacağı protokolün ardından Karacasu Belediyesi yıllık 600 bin lirayı bulan elektrik faturasını ödemekten kurtulacak ve önemli bir gider kalemi belediye bütçesinde kalacak. 20 dönüm arazi içerisinde 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulan bin 300 adet panelin yer aldığı tesiste saatte ortalama 320 KW enerji üretilirken, üretilecek enerji elektrik dağıtım şirketine aktarılarak belediyenin elektrik giderinden düşülecek.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Cuma Mahallesi Mezarlığı üzerinde Yazır yönündeki 20 dönüm üzerinde 3 bin metrekarelik alan üzerinde üretime başlanan Güneş Enerjisi Santrali çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan İnal, "Proje elimizi çok rahatlatacak. Yıllık 600 bin lira gibi bir giderden kurtulacağız. Tesisimizde tüm işler tamamlandı. Günlük ortalama 320 kW gibi bir elektrik üretimi yapılıyor. TEDAŞ ile yapacağımız protokollerin ardından üretilen elektriği TEDAŞ'a aktaracağız. Böylelikle Belediyemizin elektrik giderini ortadan kaldırarak yıllık 600 bin lira gibi bir kar edeceğiz" dedi. - AYDIN