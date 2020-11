Karacasu'da günlük vaka sayıları kritik seviyede - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde pozitif vakalarda yaşanan artış hızı sonrasında vatandaşlara uyarıda bulunan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "İlçede yaşayan herkes her an her yerde korona virüs ile yüz yüzedir" dedi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alınmaya devam ederken Aydın genelinde artış hızı bakımından pozitif vakalarda artış yaşanmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, pozitif vakalar bölgesel olarak gösterilirken, yoğunluk açısından Aydın'ın kırmızıya bürünmesi de durumun ciddiyetini ortaya koydu. İl genelinde olduğu gibi Karacasu ilçesinde de günlük vaka sayıları kritik seviyelere ulaşmasının ardından Karacasulu vatandaşlara seslenen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Karacasu'daki herkesin korona virüs ile yüz yüze olduğuna dikkat çeken Kaymakam Soley; "Değerli Karacasulular, üzülerek belirtmek isterim ki, ülke ve il genelinde olduğu gibi korona virüs salgını ilçemizde de yayılımı kontrol edilemez bir hale gelmiş olup bu durum 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, küçük çocuklarımız başta olmak üzere ilçede yaşayan herkes için büyük bir tehdit oluşturmakta ve ilçede yaşayan herkes her an her yerde korona virüs ile yüz yüzedir. Sadece bugünkü yeni yaka sayımız 16 olup gün bitimine kadar bu sayının daha da artması beklenilmektedir" dedi.

"Ev ziyaretlerini bırakmalıyız"

İlçe genelinde vaka artışlarının ev toplantıları gibi toplu alan oluşturulmasından kaynaklı olduğunu ifade eden Kaymakam Soley; "Yapılan araştırmalara göre ilçemizde yeni vakaların büyük bir bölümünün kaynağı ev toplantıları, evlerde düzenlenen toplu yemekler, ilçe dışından gelen konuklar ve ilçe dışına yapılan ziyaretlerdir. Salgının geldiği boyut nedeniyle 65 yaş üzeri yaşlılarımız ve kronik hastalığı olanların İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtilen istisnalar dışında sabah saat 10.00'dan önce ve akşamüstü 16.00'dan sonra dışarı çıkmaları kısıtlanmıştır. Tehlikenin bugün için geldiği boyut nedeniyle aslında hepimizin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız, misafirlikten, misafir kabul etmekten kaçınmamız, ve küçük çocuklarımızı mümkün oldukça dışarı çıkarmayıp evde tutmamız, sağlığımız için bir zorunluluktur" dedi.

"El ele verip zor günleri aşacağız"

Salgının yayılmasına yol vererek Karacasu'ya ihanet etmek olduğunu hatırlatan Kaymakam Soley; "Artık önlemler ceza için değil, kendimizi, yakınlarımızı, ilçemizi korumak için uygulanmalı, dışarıda olduğumuz kalabalık mekanlarda bulunduğumuz zamanlarda doğru ve kurallara uygun biçimde maske takılıp, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki tedbirleri eksiksiz uygulamalıdır. Alınan tedbir ve kararlara uymak her bir kişi için bir toplumsal zorunluluk, kaçınılmayacak bir görev olup, kurallara uymayan ve kararlara aykırı davrananların salgının yayılmasına yol vererek topluma, ilçeme ve ulusumuza ihanet etmiş olacağını asla unutmamalıyız. Bu zor günleri el ele vererek salgının yayılımını tekrar kontrol edilebilir bir seviyeye getirip, 1 ay önceki konumumuza döneceğimizin inancındayım" dedi. - AYDIN