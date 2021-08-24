Üye Girişi
Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak - Son Dakika

Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak

24.08.2021 11:56
Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık tarafından acil olaylara müdahale etmek için gönüllülerden oluşan 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulmasına karar verildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık tarafından acil olaylara müdahale etmek için gönüllülerden oluşan 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulmasına karar verildi.

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda başlayan, havadan ve karadan müdahaleler ile güçlükle kontrol altına alınan orman yangınları ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel, afet eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelen gönüllü yüzlerce kişi orman yangınlarına müdahale eden ekiplere ve selde mahsur kalan insanlara yardımcı olarak canla başla çalıştı. Can kayıplarının da yaşandığı afetlerin ardından Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçede gönüllülerden oluşan özel bir tim kurulmasına karar verildi. İlçedeki olaylara hızlı ve etkin olarak müdahale edebilmek için kurulacak 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' için gönüllü vatandaşlar aranıyor.

"Zorunlu ihtiyaç haline geldi"

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley yaşananların ardından ilçede özel bir tim kurulmasının zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini ifade ederek, "Alemler Mahallemizde yaşadığımız orman yangını ve ülke genelinde birbiri ardına sıra gelen yangın ve sel gibi doğal felaketler ilçemizde olaylara anında müdahale yapabilecek gönüllülerden oluşan 50 kişilik eğitilmiş bir ilk müdahale, arama ve kurtarma timinin bir an önce oluşturulmasını zorunlu kıldı. Kaymakamlık ve Karacasu Belediyesi işbirliği ile bu amaçla yola çıkılıp ilçemizde de AKUT benzeri 'Karacasu İlk Müdahale Arama ve Kurtarma Derneği' adıyla bir dernek kurularak ilk adım atıldı" dedi.

Timin ihtiyaçlarını kaymakamlık karşılayacak

Kurulacak olan timin tüm ihtiyaçlarının Karacasu Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını ve teorik ve pratik eğitimler verileceğini kaydeden Kaymakam Soley, "Kurulacak tim için gerekli olan tüm araç ve afet müdahale ekipmanları kaymakamlıkça sağlanacak olup, ilk müdahale arama kurtarma çalışmalarında görev almak isteyen görevlilere ihtiyaç duyulmaktadır. Timde görev alacaklara ilgili konular uzmanlarca mahallinde uygulamalı olarak verilecektir. Timde görev almak isteyen 18-35 yaş arası vatandaşlarımızı 1 dilekçeyle kaymakamlığımıza başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak
Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak
Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak

Kaymakamlık, Karacasu, Aydın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 14:49 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi 14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi 14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti 14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Yıllardır karnı şiş gezen kadının vücudundan 9 aylık bebek büyüklüğünde kist çıkarıldı 13:41 Yıllardır karnı şiş gezen kadının vücudundan 9 aylık bebek büyüklüğünde kist çıkarıldı
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu 12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu

Son Dakika Haberleri
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü         
14:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu         
14:40
ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü         
14:22
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı         
13:33
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz         
13:06
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:03:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement