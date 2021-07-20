Karacasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası - Son Dakika

Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi.

Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti. Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi.

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