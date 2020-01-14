Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza - Son Dakika

Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza

7 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.


Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, "Nazilli DKMP Şefliği Doğa koruma ve Av koruma kontrol ekiplerince, Karacasu Devlet avlağında yapılan av koruma kontrol denetim faaliyetlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2019-2020 MAK kararlarına muhalefetten 4 kişiye av kabahat tutanağı tutulmuş olup, toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 3 adet av tüfeğine el konulmuştur" denildi. - AYDIN

Karacasu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor
İntihar ettiği söylenen Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeri tespit edildi 53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldüren "Çine Canavarı" hayatını kaybetti Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:32:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]