Karacasu'da Kaymakam Soley öncülüğünde halk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karacasu'da Kaymakam Soley öncülüğünde halk toplantısı yapıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

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Açık havada gerçekleştirilen ve katılımcıların tek tek ateşleri ölçülerek alana alındığı toplantıda Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley yeni tip korona virüs salgını süresince tedbir alma ve kurallara uyma konusunda gayretleri ve hassasiyetleri için vatandaşlara teşekkür etti.


Kaymakam Soley yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ve projeler hakkında vatandaşlarla istişarede bulunduktan sonra yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar alınmış kararlar, yapılan işlemler ve uygulanacak yeni kurallar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Soley yeni tip korona virüs salgınının henüz bitmediğini hatırlayarak, kontrollü sosyal hayata geçtiğimizi, vatandaşları kurallara uymaları gerektiğini kaydetti.


Toplantıda Karacasu Kaymakamı Soley vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi. - AYDIN

Ahmet Soley, Karacasu, Aydın, Soley, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karacasu'da Kaymakam Soley öncülüğünde halk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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