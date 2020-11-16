Karacasu'da Korona virüs 4 can aldı - Son Dakika

Karacasu'da Korona virüs 4 can aldı
16.11.2020 13:06
Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan ve Kaymakam Ahmet Soley'in imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Covid-19 dünya, ülke ve ilimiz genelinde can almayı sürdürürken ilçemizde de Korona virüsten dolayı cay kaybı 4'e yükselmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Hastalığın daha da yayılıp, can kayıplarının artmaması için lütfen bize yardımcı olun. Hep birlikte başta sosyal mesafe, maske ve el hijyeni olmak üzere tüm kurallara ve kısıtlamalara uyarak belirlenen tedbirlere eksiksiz uygulayalım" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
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