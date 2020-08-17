Karacasu'da korona virüs denetimi - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip korona virüse karşı mücadele sürüyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi. İş yerlerine ve cemiyetlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler esnafları ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı. İlçedeki denetimler hakkında konuşan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Kahvehaneler, lokantalar, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi iş yerleri ve vatandaşlara yönelik kapsamlı korona virüs tedbirleri denetimini gerçekleştirdik. İlçemiz ilk günden bu yana virüsle mücadelede oldukça kararlı adımlarla ilerliyor. Denetimlerde hiç bir eksiğe rastlamadık. Herkese kurallara uydukları ve tedbirleri elden bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN