Karacasu'da küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi - Son Dakika
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Karacasu'da küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi

05.07.2022 13:26
Karacasu'da küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi

Karacasu ilçesinde tehdit ve şantajla küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarını uyuşturucu, fuhuş batağına sürükleyen şebeke polisin yaptığı operasyonla çökertildi.

Karacasu ilçesinde tehdit ve şantajla küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarını uyuşturucu, fuhuş batağına sürükleyen şebeke polisin yaptığı operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildiği sırada uyuşturucu ve fuhuş bataklığına düşürülen çocukların aileleri gözyaşları içinde şebekenin elebaşına tepki gösterdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, gece şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken hakim karşısına çıkarılan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Soruşturma sırasında ismi geçen iki şüpheli daha savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Tutuklu şüphelilerden yaşları 18'in altında olan iki kişi İzmir Bergama Çocuk Islahevine, diğerleri Nazilli Cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, çocuğu tuzağa düşürülen mağdur ailelerden birinin ihbarı üzerine şüphelileri takibe alan Nazilli Asayiş Şubesi ekipleri, dün gece yarısı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında esnaf ve esnaf çocuklarının da olduğu 6 kişilik uyuşturucu ve fuhuş şebekesinin, çok sayıda suçtan dosyası bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre Karacasu'da esnaflık yapan A.T. isimli şahıs, etrafına topladığı gençleri uyuşturucu ağına düşürdü. Gençleri, lise çağındaki kız ve erkek arkadaşlarına kristal adı verilen uyuşturucu kullandırarak tecavüz edip uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj ve tehdit ettikleri iddia edildi. Mahkeme şüphelilerin suç dosyasına gizlilik kararı alırken olayı duyan vatandaşlar Hükümet Konağına akın etti. Saatler süren bekleyişin ardından çocuklarının tutuklandığını öğrenen ailelerden bazıları fenalaşıp şebekenin elebaşı olan şahsa tepki gösterdi.

Sayıları fazla olduğu öğrenilen gençleri zorla uyuşturucu ve fuhuş batağına sürükleyen 37 yaşındaki A.T. ile 17 yaşındaki B.B., E.Y., 23 yaşındaki İ.B., 20 yaşındaki A.A., ve 40 yaşındaki S.T.,(40) gözaltına alındı. Şüphelilerden 40 yaşındaki S.T, denetimli serbestlik suçundan serbest kalırken diğer 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin adliyede ifade verdiği saatlerde polis olayla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. U.A. ile Kuşadası'nda yakalanan A.M.'in sorgusunun devam ettiği bildirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacasu'da küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacasu'da küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi - Son Dakika
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