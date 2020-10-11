Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak - Son Dakika

Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak

11.10.2020 16:48
Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde pozitif vaka sayılarının tekrar görülmesi ve hızlı bir artış grafiği seyretmesi kapsamında açıklama yapan Kaymakam Ahmet Soley, Karacasu'da salgınla mücadele kırılma noktasına gelindiğini belirterek kurallara uymayan işletmelerin 10 gün süre ile kapatılacağını söyledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde pozitif vaka sayılarının tekrar görülmesi ve hızlı bir artış grafiği seyretmesi kapsamında açıklama yapan Kaymakam Ahmet Soley, Karacasu'da salgınla mücadele kırılma noktasına gelindiğini belirterek kurallara uymayan işletmelerin 10 gün süre ile kapatılacağını söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ederken, tekrar pozitif vakaların görüldüğü Karacasu'da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir döneme girildi. Vakalarda hızlı bir şekilde artış yaşanması dolayısıyla kontrol altına alma çalışmalarında kırılma noktasına gelindiğini ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasulu vatandaşlara seslenerek "Bu kritik eşiği aşabilmek için bugünden başlayarak kontrol ve denetimler daha da yoğunlaştırılarak, tespit edilen her eksiklik ve kural ihlali ödün verilmeden arttırılmış olarak idari para cezası uygulanıp, alınması gereken tedbirlerde eksiklikleri görülen işletmeler gerekirse 10 güne kadar faaliyet men edilebilecektir" dedi.

"Kovid-19'a teslim olmayalım"

Karacasu Kaymakamlığı tarafından paylaşılan vaka ve temaslı dağılım haritası ve grafiği sonrasında önemli açıklamalarda da bulunan Kaymakam Soley; "Paylaştığımız ilçemiz Vaka-Temaslı Dağılım Haritası ve grafiklerden de görebileceğiniz gibi, 0 vaka ve 4 temaslının olduğu 28 Eylül 2020 tarihinden bugüne geçen 14 günde dünya genelinde yaşadığımız Kovid-19 salgını kontrol altında tutulamayarak ilçemizde Ataeymir Mahallemizden başlayarak hızlı bir şekilde yeniden yayılmaya başlamıştır. İlçe merkezi ve Esençay Mahallemizde vaka ve temaslı sayıları hızla artarken Yolaltı, Esençay ve Ataeymir Mahallelerimizde her gün çok sayıda Covid-19 temaslıları ortaya çıkması da bugün ilçemizde salgınla mücadelede bir kırılma noktasına gelinmiştir. Bugüne kadar henüz aktif vaka görülmeyen Yolaltı ve Yenice Mahallelerimiz ile Ataeymir Mahallemizde ve Merkez Mahallerimizdeki temaslıların birkaçının vakaya dönüşmesi veya ilçe genelinde geçmiş vakalarla ilişkisi olmayan yeni vaka veya temaslıların ortaya çıkması durumunda salgın ilçemiz geneline hızla yayılıp kontrol edilmesi zor ve tehlike arz eden bir noktaya gelebilecektir. Unutmayın ki, yapılan denetimler ve uygulanan yaptırımlar, hepimizin sağlığı ve ilçemizin içinde bulunduğu kırılma noktasını mümkün olan en az yaka ve temaslı ile aşıp, vaka ve tehlike oluşturacak temaslının olmadığı Karacasu'yu yeniden geri getirmek için. Lütfen, işyeri ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kurallara uyarak bizlere destek olun. Evinizin dışında her yerde doğru bir biçimde maske takıp sosyal mesafeyi koruyalım ve Covid-19'a teslim olmayalım. inanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız" dedi. - AYDIN

Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak
Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak
Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak
Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak
Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak

Ahmet Soley, Karacasu, Aydın, Soley, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak - Son Dakika

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