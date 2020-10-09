Karacasu'da pozitif vakalarda artış yaşandı - Son Dakika

Karacasu'da pozitif vakalarda artış yaşandı

09.10.2020 10:29
Karacasu'da pozitif vakalarda artış yaşandı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesi Yolaltı Mahallesi'nde kurallara uymayan bir vatandaşın izinsiz hayır yaptığı tespit edilirken, Denizli'den çağrılan bir misafirin de korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Yolaltı Mahallesi'nde kurallara uymayan bir vatandaşın izinsiz hayır yaptığı tespit edilirken, Denizli'den çağrılan bir misafirin de korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Karacasu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelinde tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde yapılmaya çalışılırken, Yolaltı Mahallesinde kurallara uymayan bir vatandaş izinsiz hayır düzenledi. Yasak olmasına rağmen izinsiz olarak gerçekleştirilen hayra katılan ve Denizli'den geldiği öğrenilen bir vatandaşın da korona testi pozitif çıktı. Yine Denizli Sarayköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında pozitif vakalı bir vatandaşla temaslı olduğu tespit edilen vatandaşlarla birlikte ilçede pozitif vakaların yanı sıra temaslı sayısında da artış yaşandı.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaygılarımız bir anda gerçek oldu. Yolaltı Mahallemizde izinsiz düzenlenen bir hayır yemeğine Denizli'den çağırılan bir konuğun pozitif çıkması ile Yolaltı Mahallemizde 23 temaslı, Sarayköy'de bir tekstil fabrikasındaki bir pozitif vaka ile temaslı Yenice Mahallemizde 6, Cabi Mahallemizde 1 temaslı ortaya çıktı. Yine Esençay Mahallemizdeki 2 temaslının dün alınan numunelerinin test sonucu bugün pozitif çıkmıştır. Bu sabah saat 09.30 itibariyle ilçemizdeki aktif vaka sayısı 8, temaslı sayısı 60, izole altına alman konut sayısı 38'e çıkmıştır. Esençay Mahallemizde 4, Yaylalı Mahallemizde 3, Ataeymir Mahallemizde 1 aktif vaka bulunmaktadır. Yolaltı Mahallemizde 23, Esençay Mahallemizde 10, Yaylalı Mahallemizde 8, Cabi Mahallemizde 1, Cuma Mahallemizde 2, Ataeymir Mahallemizde 10, Yenice Mahallemizde 6 temaslı mevcut olup, tüm vaka ve temaslıların evleri izolasyon altındadır" ifadelerine yer verildi.

"Her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç var"

Salgının yayılma hızını azaltmak ve Karacasu'yu yeniden virüsten kurtarmak için vatandaşların desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Salgının ilçemizde hızlı yayılmasını kontrol altına alıp, ilçemizi virüsten yeniden kurtarabilmek için sizlerin yardım ve desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Lütfen korona virüs ile mücadelede başarının ana şartı olan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına titizlikle uyup, işletme ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kuralları aksatmadan uygulayalım. Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte aşabilelim. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız" dedi. - AYDIN

Karacasu'da pozitif vakalarda artış yaşandı
Karacasu'da pozitif vakalarda artış yaşandı
Karacasu'da pozitif vakalarda artış yaşandı

Sarayköy, Karacasu, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da pozitif vakalarda artış yaşandı - Son Dakika

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