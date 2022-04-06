Karacasu'da Roma dönemine ait 'küvet' ele geçirildi - Son Dakika
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Karacasu'da Roma dönemine ait 'küvet' ele geçirildi

06.04.2022 21:25
Karacasu'da Roma dönemine ait 'küvet' ele geçirildi

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gayre Mahallesinde A.S. ve H.D. isimli 2 şüphelinin Kültür Tabiat Varlığı niteliğinde küvet bulundurduğu ve bu küveti satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.S. ve H.D.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada M.Ö. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mermer küvet, Roma dönemine ait 4 sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen küvet Gayre Müzesine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da Roma dönemine ait 'küvet' ele geçirildi - Son Dakika


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