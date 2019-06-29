Son Dakika Haberleri: Karacasu'da şiddetli yağmur ve rüzgar bahçelere zarar verdi
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Karacasu'da şiddetli yağmur ve rüzgar bahçelere zarar verdi

1 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, sebze bahçelerine zarar verdi.

Karacasu'da şiddetli yağmur ve rüzgar bahçelere zarar verdi, System.String[]
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, sebze bahçelerine zarar verdi. Kırsal mahalle yolları ise çamura büründü.
Karacasu merkez ve kırsal mahallelerinde dün akşam başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, etkili oldu. Özellikle kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların sebze bahçeleri sular altında kaldı. Biber, bamya ve taze fasulye gibi ürünlerin bulunduğu araziler zarar gördü. Ayrıca bazı vatandaşların ahırlarında su baskınları yaşandı. Kırsal mahalle yolları ise çamura büründü. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan yerlerde çalışma başlattı.
Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, "Dün akşam aniden bastıran aşırı yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bozulan kırsal mahalle yollarımızda hızlı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Çalışmaları hızla tamamlayıp, yolu kullanılabilir hale getirdik. Allah bu tür istenmeyen olaylardan ve afetlerden tüm halkımızı korusun" dedi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:20 Kaynak: DHA
Dereköy, Aydın, Karacasu, Güncel
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