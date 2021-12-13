Karacasu'da tamir etmek istediği tır ile duvar arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tamir etmek istediği tırın kendiliğinden hareket etmesi üzerine duvar ile tır arasında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esençay Mahallesinde arızalanan 42 P 6966 plakalı tırı tamir etmek için aracın altına giren sürücü Ali Kağnıcı (35) aracın kendiliğinden hareket etmesi üzerine duvar ile araç arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan Kağnıcı, hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.