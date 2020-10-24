Karacasu'da toplam vaka sayısı 12 oldu - Son Dakika

Karacasu'da toplam vaka sayısı 12 oldu

24.10.2020 10:14
Karacasu'da toplam vaka sayısı 12 oldu, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren korona virüs vakaları kritik seviyelere gelirken, yükselişe geçen pozitif vaka sayısı ise 12 oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren korona virüs vakaları kritik seviyelere gelirken, yükselişe geçen pozitif vaka sayısı ise 12 oldu.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın'ın artış gösteren iller arasında olduğunun açıklanması sonrasında, il genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Karacasu ilçesinde de vaka artış hızı yükselişe geçti. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilçe genelindeki pozitif vaka sayısı 12 olurken, temaslı sayısı ise 35 oldu. Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimiz koronavirüs salgını artış hızının en yüksek olduğu illerden biri olmuştur. İlimizin bu durumuna paralel olarak ilçemizde de salgının artış hızı yükselişe geçmiştir. Bugün toplam vaka sayımız 39, vefat eden hasta sayımız 1, iyileşen yaka sayımız 26 olup, 3 vakamızın tedavisi hastanede, 9 vakamızın tedavisi de evlerinde sürmektedir. Bugün saat 17.30 itibariyle de aktif vaka sayımız 12, iyileşen hasta sayımız 2, temaslı sayımız 35, temaslı yakını sayımız 30, izole altına alınmış konut sayımız ise 28'dir" ifadelerine yer verildi.

"Kurallara uyalım"

Vakalar ile ilgili filyasyon çalışmalarının da sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise "İlçemizde salgına 'Dur' diyebilmemiz için, maskesiz olarak dışarı çıkmayıp, maskeyi doğru olarak kullanalım ve lütfen ekiplerine yardımcı olup, bilgi saklamayalım ve yanlış bilgi vermeyelim. Bu eylemleri Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesince suç teşkil etmekte olup filyasyon ekiplerinden bilgi sakladığı ya da yanlış bilgi verdiği tespit edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlişkilerimizde sosyal mesafeyi koruyup, el hijyenine dikkat edelim. İşyeri ve işletmelerde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kurallara uyalım. Gerekli tedbirleri almayanları, kurallara uymayanları uyarıp, gerekirse güvenlik güçlerine bildirelim. Lütfen bizlere destek olun, ilçemizi Covid-19 virüsünden bir olmanın gücü ile hep birlikte koruyalım" dedi. - AYDIN

Karacasu'da toplam vaka sayısı 12 oldu
Karacasu'da toplam vaka sayısı 12 oldu
Karacasu'da toplam vaka sayısı 12 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu'da toplam vaka sayısı 12 oldu - Son Dakika

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