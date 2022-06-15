Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü

15.06.2022 10:01
Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Esençay Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Gündüz (48) yönetimindeki 09 ACV 137 plakalı kamyonet, S.Ş. idaresindeki 66 ABU 484 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada aynı yönde ilerleyen 09 H 7585 plakalı araçta kazaya karıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Güven Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada kamyonette bulunan ve yaralanan H.D. ve K.A. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü
Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü
Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü
Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü
Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü
Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü
Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacasu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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