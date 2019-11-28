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Karacasu Engelliler Derneği'nden Kaymakam Soley'e ziyaret

7 saat önce

Karacasu Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'i makamında ziyaret etti.

Karacasu Engelliler Derneği'nden Kaymakam Soley'e ziyaret, System.String[]

Karacasu Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'i makamında ziyaret etti.


Kaymakam Soley, İŞKUR 'un düzenlemiş olduğu ve Karacası Kaymakamlığı önderliğinde yürütülmekte olan engelliler ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Proje şartlarını sağlayan tüm engelli vatandaşların İŞKUR, KOSGEB, TKDK gibi kuruluşlara başvuru yapmaları halinde projelerin hazırlanarak kaymakamlık öncülüğünde ilgili kurumlara iletileceğini dile getirdi.


Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yapılması planlanan programla ilgili görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Kaymakam Soley her zaman için engelli vatandaşların yanında olduğunu dile getirdi. - AYDIN

Ahmet Soley, Karacasu, İŞKUR, Soley, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
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