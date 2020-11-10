"Karacasu için birlik olduk" projesinde imzalar atıldı - Son Dakika

"Karacasu için birlik olduk" projesinde imzalar atıldı

10.11.2020 16:27

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yöresel ürünlerin değerlendirilerek istihdama katkı sağlanması amacıyla "Karacasu için birlik olduk" projesi için imzaları atıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yöresel ürünlerin değerlendirilerek istihdama katkı sağlanması amacıyla "Karacasu için birlik olduk" projesi için imzaları atıldı.

Karacasu Kaymakamlığınca hazırlanan projenin Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından kabul edilmesinin ardından Aydın Valiliğinde imza töreni düzenlendi.

Proje kapsamında yöresel ürünlerin işlenmesi için atölyeler açılacak ve hazırlanan ürünlerin pazarlanması için satış portalı ve stantlar kurulacak.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, konuşmasında, 1 milyon 176 bin 607 lira tutarındaki projenin 18 ay süreceğini, kadınlar, engelliler ve gençlere yönelik olduğunu söyledi.

Amaçlarının tarımsal gıdaların işlenerek ekonomik ürün haline dönüştürülmesi olduğunu aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Bal süzme paketleme, salça, domates püresi ve doğranmış domates, turşu, reçel, marmelat atölyesi, yine buna paralel olarak pul biber, toz biber, tarhana gibi birçok alanı kapsıyor. Bunların hem imalatı hem de şişeleme gibi atölyeler kurulmasını da öngören bir çalışma. Yaklaşık olarak 510 kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak bu projede istihdam edilmesi öngörülmektedir."

İmza törenine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da katıldı.

Güney Ege, Karacasu, Domates, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karacasu için birlik olduk' projesinde imzalar atıldı - Son Dakika


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