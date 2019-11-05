Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, aylık olarak başlattığı muhtarlar toplantısına devam ediyor. Başkan İnal bu düzenlenen toplantıda vatandaşlara rahatsızlık veren meyhanelerin ilçe merkezinden kaldırılacağını söyledi.



Karacasu'da 3 yıldan bu yana garson adı altında ceza almadan konsomatris çalıştırdıkları iddiası ile vatandaşların büyük tepkisini çeken ve ilçe merkezinde bulunan içkili mekanlar merkezden uzaklaştırılacak. Muhtarlara konu hakkında bilgi veren Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, meyhanelerin merkez dışındaki hayvan pazarının olduğu mevkiye taşınacağını belirtti. İnşaat çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Başkan İnal, "İlçemizin merkezine kadın çalıştıran tüm içkili mekanları bu bölgeye taşıyacağız. Önümüzdeki yıl Nisan ayı gibi inşaatlarımız tamamlanmış ve mekanlar merkezden uzaklaştırılmış olacak. Hayvan pazarını da başka bir yere alacağız" dedi. - AYDIN