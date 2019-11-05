Son Dakika Haberleri: Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak
Son Dakika Güncel Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak

Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak

7 saat önce

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, aylık olarak başlattığı muhtarlar toplantısına devam ediyor.

Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak, System.String[]

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, aylık olarak başlattığı muhtarlar toplantısına devam ediyor. Başkan İnal bu düzenlenen toplantıda vatandaşlara rahatsızlık veren meyhanelerin ilçe merkezinden kaldırılacağını söyledi.


Karacasu'da 3 yıldan bu yana garson adı altında ceza almadan konsomatris çalıştırdıkları iddiası ile vatandaşların büyük tepkisini çeken ve ilçe merkezinde bulunan içkili mekanlar merkezden uzaklaştırılacak. Muhtarlara konu hakkında bilgi veren Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, meyhanelerin merkez dışındaki hayvan pazarının olduğu mevkiye taşınacağını belirtti. İnşaat çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Başkan İnal, "İlçemizin merkezine kadın çalıştıran tüm içkili mekanları bu bölgeye taşıyacağız. Önümüzdeki yıl Nisan ayı gibi inşaatlarımız tamamlanmış ve mekanlar merkezden uzaklaştırılmış olacak. Hayvan pazarını da başka bir yere alacağız" dedi. - AYDIN

Zeki İnal, Karacasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacasu ilçe merkezindeki meyhaneler kaldırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]