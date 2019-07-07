Karacasu İlçe Müftüsü FETÖ'den ihraç edildi
1 saat önce
Aydın'da Karacasu ilçe müftüsü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:09 Kaynak: AA
'da Karacasu
ilçe müftüsü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildi.
Alınan bilgiye göre, Karacasu İlçe Müftüsü M.H.A hakkında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında M.H.A'nın Diyanet İşleri Başkanlığınca görevinden ihraç edildiği öğrenildi.
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