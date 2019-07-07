Son Dakika Haberleri: Karacasu İlçe Müftüsü FETÖ'den ihraç edildi
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Karacasu İlçe Müftüsü FETÖ'den ihraç edildi

1 saat önce

Aydın'da Karacasu ilçe müftüsü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildi.

Karacasu İlçe Müftüsü FETÖ'den ihraç edildi, System.String[]
Aydın'da Karacasu ilçe müftüsü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildi.
Alınan bilgiye göre, Karacasu İlçe Müftüsü M.H.A hakkında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında M.H.A'nın Diyanet İşleri Başkanlığınca görevinden ihraç edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:09 Kaynak: AA
Karacasu, Aydın, Güncel
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