Son Dakika Haberleri: Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını sürdürüyor

36 dakika önce

Aydın'ın Karacasu ilçesi Küçükdağlı Mahallesi'nde ikamet eden ve diyabet hastalığından dolayı ayak parmağı kesilen Süleyman Urfa'ya Karacasu Kaymakamlığı tarafından tekerlekli sandalye ve çekyat hediye edildi.

Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını sürdürüyor, System.String[]
Aydın'ın Karacasu ilçesi Küçükdağlı Mahallesi'nde ikamet eden ve diyabet hastalığından dolayı ayak parmağı kesilen Süleyman Urfa'ya Karacasu Kaymakamlığı tarafından tekerlekli sandalye ve çekyat hediye edildi.

Şeker hastalığına bağlı ayak parmakları kesilen 64 yaşındaki Süleyman Urfa'nın Denizli'de yaşayan kızı Bedriye Vatandaş, babası için Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) başvurdu. Yürüyemeyen babası için tekerlekli sandalye ve çekyat isteyen Vatandaş'ın talebi kabul edildi. Talep üzerine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez ve Küçükdağlı Mahalle Muhtarı Muhammet Nasır aileyi evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, tekerlekli sandalye ve çekyatı teslim etti.

Süleyman Urfa'nın kızı Bedriye Vatandaş, "Babamın durumu ciddi. Kangrenden dolayı bacağı dizinden kesilecekti. Bunu kabul etmeyince ayak parmakları kesildi. Enfeksiyon kapmaması için yere basmaması ve yürümemesi gerek. Maddi durumumuz iyi olmadığı için tekerlekli sandalye alamadık. Son çare olarak kaymakamlığa başvuru yaptım. Sağ olsunlar talebimiz kabul edildi ve babamın sorunu ortadan kalktı" dedi.

Kaymakam Soley ve beraberindekilere teşekkür eden Süleyman Urfa, "Allah devletimize zeval vermesin. Sebep olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Karacasu, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- TOSUNCUKUN YURT DIŞINDA LÜKS YAT SEFASI Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'i ziyaret etti Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'dan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 09:42:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]