Karacasu Kaymakamlığından öğrencilere, televizyon desteği - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılında EBA TV'ye ulaşma imkanı olmayan öğrencilere, Karacasu Kaymakamlığı tarafından televizyon temin edilerek evlerine kurulumu yapılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı kısmi olarak yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle başlarken, Aydın'ın Karacasu ilçesinde uzaktan eğitim sistemi olan EBA TV'ye ulaşım sağlayamayan öğrenciler için Karacasu Kaymakamlığı harekete geçti. Geçtiğimiz Eylül ayında da "Her öğrenciye 1 tablet ve internet" kampanyası başlatan Karacasu Kaymakamlığı, bu kez de EBA TV'ye ulaşım sağlayamayan öğrencilere televizyon desteği verecek. Karacasu Kaymakamlığınca televizyonların temin edildiğini ifade eden Kaymakam Ahmet Soley, "2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilköğretimde ve ortaöğretimde eğitim-öğretim, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim olarak devam etmektedir. Uzaktan eğitim ise EBA TV ve canlı ders uygulamaları ile sürmektedir. Evinde televizyon olmayıp EBA Tv'ye ulaşma imkanı olmayan öğrencilerimiz için Kaymakamlığımızca televizyon temin edilmiş olup, evlerine kurulum gerçekleştirilecektir" dedi.

"EBA Destek Noktası 21'e yükseltildi"

İnternet ve tablet, bilgisayar gibi ulaşım araçlarına sahip olmayan öğrenciler için daha önce açılan 4 EBA Destek Noktası'nın sayısı'nın da yükseltildiğini ifade eden Kaymakam Soley, "Canlı ders eğitimi için internet bağlantısı ve internet ulaşım aracına sahip olmayan öğrencilerimizin yararlanabilmeleri için ilçemizde önceden 4 tane olan EBA Uzaktan Eğitim Destek Merkezi sayısı, ilçemizdeki tüm okullarımızda, halk kütüphanemizde ve Halk Eğitim Merkezimizde de açılarak 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren öğrencilerimizin yararlanabileceği EBA Uzaktan Eğitim Destek Merkezi sayımız 21'e çıkarılmış olacaktır. Evlerinde internet bağlantısı veya internet ulaşım aracı bulunmayan öğrencilerimiz, bu merkezlerimizden yararlanabileceklerdir" dedi.

"Yüz yüze eğitime katılanlara öncelik verilecek"

Karacusulu öğrencilerin tablet ihtiyaçları da 20 Kasım'a kadar karşılanmaya çalışacaklarını ifade eden Kaymakam Soley, "Cumhurbaşkanımızca internet erişimini sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde ülke genelinde 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacak olup, ilçemizde ekonomik açıdan güçsüz ailelerden bu dağıtım dışında kalan öğrencilerimizin tablet bilgisayar ve internet bağlantısı ihtiyaçları, açılan kampanya ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları ile karşılanacak olup, 20 Kasım'a kadar ilçemizde her öğrencinin internet ulaşım aracı ve internet bağlantısı sahip olmasına çalışılmaktadır. Kaymakamlığımızca tablet ve internet bağlantısı sağlanmasında, yüz yüze eğitime katılan öğrencilerimize öncelik tanınacaktır. Kaymakamlığımızca başlatılan 'her öğrenciye tablet ve internet ulaşımı' projesi kapsamında açtığımız yardım kampanyasının sürmekte olduğunu, ekonomik durumu elverişli her Karacasulu vatandaşlarımızdan meblağı az ya da çok bir destek beklediğimizi belirtip, bugüne kadar destekte bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi. - AYDIN