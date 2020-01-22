Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu - Son Dakika
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Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu

6 saat önce

Lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen için Aydın'ın Karacasu ilçesi tek yürek oldu.

Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu, System.String[]

Lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen için Aydın'ın Karacasu ilçesi tek yürek oldu.


İzmir'de sınıf öğretmeni olan ve geçtiğimiz aylarda gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Aydınlı Mehmet Demen'e bir destek de Karacasu'dan geldi. Karacasu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal eşi Emine İnal ile birlikte bağış yaparak destek verdi. Daha önce Aydın'ın bazı ilçelerinde gerçekleştirilen ve Kızılay için kan bağışının da yapıldığı kampanyaya Karacasu halkının ilgisi yoğun oldu.


Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Mehmet Demen ve ilik bekleyen diğer hastalara umut olabilmek adına duyarlılık göstererek kök hücre ve kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN

Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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