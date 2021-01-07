Karacasu Memnune İnci MYO Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Karacasu Memnune İnci MYO Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti

07.01.2021 10:09
Karacasu Memnune İnci MYO Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 Yılı Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Değerlendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 Yılı Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Değerlendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Toplantıya, Birim Kalite Komisyon Başkanı Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Üyeler Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Önlem Ersöz, akademik ve idari personel ile öğrencilerden oluşan 100 kişilik bir grup katıldı. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş açılış konuşmasında, Karacasu Memnune İnci MYO'nun Karacasu'daki misyonunu, vizyonu ve temel değerlerini sunarak fiziki ve organizasyon durumu hakkında bilgi verdi. Kurum tarihi, öğrencilere sunulan hizmetleri ve eğitim-öğretim faaliyetlerini dinleyicilerle paylaşan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş danışmanlık kurumunun önemi, gerçekleştirilen projeler, uygulama ve hizmet faaliyetlerinin neler olduğu, Erasmus, Farabi ve Mevlana uygulama esasları, Karacasu Belediyesi ile yapılan ikili protokoller hakkında bilgi verdi.

Birim Kalite Komisyonunun çalışmalarını aktaran Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz, Yüksekokulun stratejik planlarını toplantıya katılanlarla paylaştı. 2020 yılının genel bir değerlendirmesi yapılan toplantıda sunumların ardından soru-cevap bölümü gerçekleşti. Toplantı, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş'ün genel değerlendirmesiyle sona erdi. - AYDIN

Karacasu Memnune İnci MYO Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi, Karacasu, Aydın, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu Memnune İnci MYO Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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