Karacasu şehidini dualarla andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacasu şehidini dualarla andı - Son Dakika

Karacasu şehidini dualarla andı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, memleketi Karacasu ilçesinde anıldı.

Karacasu şehidini dualarla andı, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, memleketi Karacasu ilçesinde anıldı.


Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Davut Özkan, Belediye Başkanı Zeki İnal ve kurum müdürleri şehidin ailesi ile birlikte şehidin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ileti eşliğinde dualarla anılan şehit Karabacaklı'nın kabrine Kaymakam Soley ve Başkan İnal tarafından birer demet gül bırakıldı.


Şehadetinin 4'üncü yılında kabri başında anılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Bayrağımız göklerde dalgalanıyor, ezan sesi kulaklarımızda çınlıyorsa, bunu kahraman şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimiz vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Bizler de onların emanetleri olan ailelerine her zaman sahip çıkacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - AYDIN

Jandarma, Karacasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:02 İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
18:02 TCDD Genel Müdürü Uygun, Samsun-Sivas demir yolu hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika
18:01 Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı - Son Dakika
18:01 Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika
17:57 Melikgazi'de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 18:05:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacasu şehidini dualarla andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]