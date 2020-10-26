Karacasu TOKİ'de 2 blok karantinaya alındı - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, TOKİ evlerinde Korona virüs vakalarının artmasının ardından 2 blok karantina altına alındı.

Son 24 saat içerisinde Karacasu ilçesinde Korona virüs salgını artış gösterdi. Son yapılan testlere göre ilçede pozitif vaka sayısı 19'a, temaslı sayısı 94'e, izole altına alınan konut sayısı da 74'e yükseldi. Yeni vaka ve temaslıların Küçükdağlı Mahallesi 40/2 sokak TOKİ Evleri K2-3 K2-4 bloklarında yoğunlaşması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetimi Kurulları'nın kararı ile TOKİ Evleri K2-3 ve K2-4 Bloklarında, dün gece 00.01'den itibaren 15 gün süre ile karantina ilan edildi. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, önümüzdeki günlerde vaka ve temaslı hasta sayılarında artışların daha da hızlanmasının beklendiğini ifade ederek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında tedbirli olmaya davet etti. - AYDIN