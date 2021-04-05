Karacasu'ya Çerezlik Ayçiçeği desteği

Aydın İl Tarım Müdürlüğü, Karacasulu üreticiye destekte bulundu. İlçenin tarım ürünlerine bir yenisini daha ekleyen Karacasu Ziraat Odası başkanlığı, alternatif ürün olarak çerezlik ayçiçeği desteği aldı.

Derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe olarak bilinen Aydın'ın tarihi kentleri arasında yer alan Afrodisias Antik Kenti ile de ünlü Karacasu'da elma, zeytin ve tütünden sonra bundan böyle çerezlik ayçiçeği de yetiştirilecek. Son yıllarda gittikçe azalan tütün üretimine alternatif olarak planlanan çerezlik ayçiçeği için Aydın Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğü'nden destek aldıklarını ifade eden Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, "İlçemizde Aydın Valiliğimizin ve İl Tarım Müdürlüğü'müzün ekonomik destekleriyle başlatmış olduğumuz 'Çerezlik Ayçiçeği Projesi' kapsamında Ayçiçeği ekecek olan çiftçilerimizin arazilerini hazır hale getirmeleri gerekmektedir. İklim şartları müsait olduğunda hemen ekime girilecektir. İlgili çiftçilerimizin bilgisine sunarız. Karacasu'nun yeni alternatif ürünü hayırlı olsun" dedi. - AYDIN