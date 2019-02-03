Son Dakika Haberleri: Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç Güven Tazeledi

Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç Güven Tazeledi

22 dakika önce

Karacasu Ziraat Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan İsa Sevinç güven tazeledi.

Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç Güven Tazeledi, System.String[]
Karacasu Ziraat Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan İsa Sevinç güven tazeledi.

Karacasu Kültür Merkezi Salonun da gerçekleştirilen olağan kurulda divan başkanlığını Galip Özel yaptı. Yapılan olağan genel kurulda mevcut Başkan İsa Sevinç ile tek liste olarak seçime gidilirken, bir önceki yönetim de yer alan Mehmet Diken'in yerine Yüksel Karaağaoğlu eklendi.

Yapılan olağan kurulda 38 delege oy kullandı. Oylamanın ardın dan 27 delegenin oyunu alan İsa Sevinç yeniden göreve seçildi.

Sevinç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Kaya, Ali Sözer,Cemal Yer, Mehmet Akkın, Süleyman Özdemir, Ahmet Kaya, İbrahim İren, Mehmet Akçay, Bekir Ayyılmaz, Mehmet Sevim, Hüseyin Çeker, Muhammet Nasır, Yakup Ali Aydın, Yılmaz Donduran, Ersun Çolakkol, Metin Sarıdayı, Suat Baz ve Yüksel Kocaağaoğlu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Karacasu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Müdüründen Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz

Sakarya'da 2 Kadın Maç Çıkışında Bıçaklandı Yıkım Çalışması Yapılan Üniversite Binası Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 23:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]