Karaçay Deresi, Büyükşehir'le Canlanacak - Son Dakika
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Karaçay Deresi, Büyükşehir'le Canlanacak

13.09.2021 19:57

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde Karaçay Deresi'nin bulunduğu alanda rekreasyon uygulama projesinin yapımı için yüklenici firma yetkilileri ile yer teslimi sözleşmesi imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde Karaçay Deresi'nin bulunduğu alanda rekreasyon uygulama projesinin yapımı için yüklenici firma yetkilileri ile yer teslimi sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'daki yeşil alan çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek; projenin hayırlı olmasını diledi.

Manisa'daki yeşil alan miktarını arttırmak ve atıl alanları yaşanabilir noktalara dönüştürmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projenin daha startını verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma yetkilileri arasında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Karaçay Deresi'nin bulunduğu alanda rekreasyon yapımı için sözleşme imzalandı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya'nın makamında gerçekleştirilen imza töreninde Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve yüklenici firma yetkilileri yer aldı.

'Hayırlı Olsun'

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Daha önce yerinde projelerini incelediğimiz Güzelyurt Mahallesinde Karaçay Deresi Rekreasyon Alanının inşaatı ihalesini gerçekleştirdik. Bugün de yüklenici firma ile yapım sözleşmesini imzaladık. Yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Güzelyurt Mahallesinde tartan pistleri ile yeşil alanı ile aydınlatmaları, içerisinde ufak bir çay bahçesi ile güzel bir alan kazandırmış olacağız. Manisalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Karaçay Deresi, Büyükşehir'le Canlanacak - Son Dakika


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