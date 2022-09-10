KARAÇAY DERESİ, ESKİ LASTİK ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ - Son Dakika
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KARAÇAY DERESİ, ESKİ LASTİK ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ

10.09.2022 11:14

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki Karaçay Deresi'nin yatağı, eski lastik çöplüğüne döndü.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki Karaçay Deresi'nin yatağı, eski lastik çöplüğüne döndü. Mahalleli, atıkların dere yatağını kirlettiğini belirterek, yetkililerden lastiklerin kaldırılmasını istedi.

İlçenin Kumarlı Mahallesi'nden geçen Karaçay Deresi'nin yatağına, bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kamyonlarla atık lastikler bırakıldı. Mahalleli yaklaşık bir aydır kötü bir görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi. Mahallenin muhtarı Turgut Uyduran, zaman zaman dere yatağına atıklar bırakıldığını ancak lastiği ilk defa gördüklerini söyledi. Atık lastikleri bırakanları tüm araştırmalara rağmen tespit edemediklerini belirten Uyduran, "Lütfen atıklarınızı Karaçay'a bırakmayalım. Bu atıklar doğada kaybolmuyor. Allah korusun, sel geldiğinde bu lastikler bir yerleri tıkar, daha büyük felaketlere neden olur. Belediyemizden, yetkililerden bu atıkların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü
Kaynak: DHA

Toprakkale, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAÇAY DERESİ, ESKİ LASTİK ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARAÇAY DERESİ, ESKİ LASTİK ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ - Son Dakika
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