KARAÇAY DERESİ'NDE ÖLEN BALIKLAR OKSİJENSİZ KALMIŞ - Son Dakika
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KARAÇAY DERESİ'NDE ÖLEN BALIKLAR OKSİJENSİZ KALMIŞ

20.09.2022 10:39

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde atık lastiklerin dökülmesiyle gündeme gelen Karaçay Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından alınan numunelerin yapılan incelemesinde herhangi bir zehir kalıntısına rastlanmadı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde atık lastiklerin dökülmesiyle gündeme gelen Karaçay Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından alınan numunelerin yapılan incelemesinde herhangi bir zehir kalıntısına rastlanmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, balık ölümlerinin ani ısı değişiklikleri ve mevsimsel olarak sıcaklıkların artmasından dolayı sudaki oksijen miktarının anlık düşmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Toprakkale ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi'nden geçen Karaçay Deresi'ne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonlarla atık lastikler bırakıldı. Mahalleli, bir ay boyunca kötü görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi. DHA'nın bölgeyi görüntüleyip, haberleştirmesinin ardından harekete geçen Toprakkale Belediyesi ekipleri, lastikleri iş makineleri ile temizledi. Ancak bu kez derede balık ölümleri yaşandı. Geçen yıllarda da benzer durumun yaşandığı Karaçay Deresi'nde balık ölümlerinin sağlığı da olumsuz etkilemesinden endişe eden bölge halkı, önlem alınmasını istedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan ve ölü balıklardan alınan numuneler, incelenmek üzere bakanlığın laboratuvarlarına gönderildi.

OKSİJEN MİKTARINDA ANLIK DÜŞME

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, numuneler üzerine yapılan laboratuvarlar incelemelerinde ölü balık numunelerinde herhangi bir zehirlenme emaresine rastlanılmadığı, su numunesinin de balıkların yaşam alanı açısından normal değerlerde çıktığı belirtildi. Açıklamada, görülen balık ölümlerinin ani ısı değişiklikleri ve mevsimsel olarak sıcaklıkların artmasından dolayı sudaki oksijen miktarının anlık düşmesinden dolayı gerçekleştiğinin tahmin edildiği ifade edildi, yapılan denetimlerde balık ölümlerine sebep olacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLER TEMİZLİK YAPTI

Öte yandan Karaçay Deresi yakınlarında bulunan İbrahim Ergen İlkokulu öğrencileri, müdür Nazlı Sarı ve öğretmenleri nezaretinde bölgede çevre temizliği yaptı. Karaçay Deresi'nde çocuklar, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla, 'Karaçay'ımızı temiz tutuyoruz' adıyla bir çalışma yaptı. Ellerine eldiven takan öğrenciler, atılan çöpleri topladı. Öğrencilerden Çağrı Uyku Doğan, Karaçay çok kirliydi, bizler de buradaki çöpleri topladık. Karaçay'ı ve doğamızı lütfen temiz tutalım? dedi.

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Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Osmaniye'deki balık ölümlerinin sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklandığı öngörülüyor Osmaniye'deki balık ölümlerinin sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklandığı öngörülüyor
Kaynak: DHA

Toprakkale, Osmaniye, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAÇAY DERESİ'NDE ÖLEN BALIKLAR OKSİJENSİZ KALMIŞ - Son Dakika

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