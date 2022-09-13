Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri de Karaçay Deresi'ne atık dökülmemesi için kontrollerini sıklaştırdı.

Kumarlı Mahallesi'nden geçen Karaçay Deresi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, kamyonlarla atık lastikler bırakıldı. Mahalleli, 1 aydır kötü görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi. DHA 'nın bölgeyi görüntüleyip, haberleştirmesinin ardından harekete geçen Toprakkale Belediyesi ekipleri, lastikleri iş makineleri ile temizledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Karaçay Deresi'ni çöplüğe döndüren eski lastikler toplandı - Son Dakika

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