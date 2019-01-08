Karacayı Öldüren Avcı Aranıyor
2 saat önce
Kırklareli'nde av tüfeğiyle karacayı vurarak telef eden avcı aranıyor.
Kırklareli'nde av tüfeğiyle karacayı vurarak telef eden avcı aranıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Beypınar Köyü yakınlarında koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında ayakları bağlı ve av tüfeğiyle vurulmuş halde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir karacanın bulunduğu belirtildi.
Karacayı vuran avcının aranmasına devam edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:42 Kaynak: AA
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