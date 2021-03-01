Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı
01.03.2021 00:07
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekipleri, karla kaplı ormanda tüfekle vurdukları karacayı parçalara ayıran 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere toplam 22 bin 874 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde yaptıkları av koruma ve kontrol görevlileri devriye sırasında yoğun kar yağışı altında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen avlanıldığını fark etti. Ekipler 5 kilometre boyunca izleri takip ederek, ormanlık alanda tüfekle vurdukları karacayı parçalara ayıran 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
7 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
7 kişiye belgesiz avlanmak, yasak günde avlanmak, koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, takozsuz tüfekle avlanmaktan toplam 16 bin 800 TL idari para cezası ve 1 adet karaca için toplam 6 bin 74 TL tazminat bedeli uygulandı. Parçalara ayrılmış karaca etlerine ve 5 adet av tüfeğine ise el konuldu.
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