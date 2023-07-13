Karachi'de Kadına Cinsel Saldırı: Tacizci Kaçtı, Polis Arıyor

Karachi'nin Gulistan-i-Jauhar bölgesinde rahatsız edici bir olay yaşandı, bir motosikletli adam, sokaktan geçen bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Yol kenarında motosikletini durduran adam, soyundu ve ardından kadına doğru koşarak cinsel organını ona gösterip gündüz vakti ona tacizde bulundu.

TACİZCİ KAÇTI

Olayın bu ayın başlarında, bir adamın sokakta rahatça yürüyen bir burka giymiş kadına tecavüz girişiminde bulunduğu bölgenin Johar Blok 4'te meydana geldiği öğrenildi. Saldırıdan saniyeler sonra, kadın yardım için bağırdı. Güvenlik görevlilerinin kadının sesini duyması üzerinetacizci, hemen şortunu çekip motosikletiyle hızla kaçtı.

POLİS HERYERDE ARIYOR

Twitter üzerinden konuşan Sindh eyalet Başbakanı Syed Murad Ali Shah'ın "utanç verici eylem" sonrası polise"suçluyu hemen tutuklamalarını ve yasalar çerçevesinde cezalandırılmasını " emrettiğini yazdı.

Karachi Polisi, konuyla ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor ve suçluyu yakında tutuklamak için gerekli adımları atıyor. Ancak, mağdurun şu ana kadar polise şikayette bulunmadığı bildirildi.